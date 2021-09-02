أرباح هيئة الأوقاف تتجاوز حاجز الـ122 مليون جنيه فى أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف المصرية تواصل تحقيق أرقام قياسية، إذ بلغ إجمالى إيراداتها وأرباحها فى العام المالى الحالى 2020 - 2021 م مبلغا وقدره 1810.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 263.5 مليون جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام الماضى 2019 - 2020م بنسبة زيادة قدرها 17%.





وتواصل هيئة الأوقاف تحقيق الأرقام القياسية خلال العام المالى 2021 - 2022 م، إذ حققت خلال شهر يوليو 2021 مبلغًا قدره 100 مليون و52 ألفا و525 جنيها بزيادة قدرها 11 مليونا و525 ألفا و579 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضى بنسبة 11% من الربط الفعلى، وبنسبة زيادة قدرها 13%. كما حققت الهيئة خلال شهر أغسطس 2021 م مبلغًا قدره 122.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 30 مليونا و929 ألف و832 جنيهًا عما تم تحقيقه فى شهر أغسطس 2020 وبنسبة زيادة تبلغ 33 %. وبلغ إجمالى إيرادات شهرى يوليو وأغسطس 2021، 222 مليونا و552 ألف و525 جنيهًا بزيادة قدرها 42 مليونا و455 ألف و411 جنيهًا وبنسبة زيادة نحو 23.5 % عن شهرى يوليو وأغسطس من العام الماضى 2020.

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