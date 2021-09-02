جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2020/ 2021م، والمقرر لها لسبت المقبل.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الثاني، السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر، وتنتهي في 13 من نفس الشعر.

وعن جدول المواد، جاء على النحو التالي:

- السبت.. مادة اللغة العربية.

- الأحد.. مادة اللغة الأجنبية الثانية.

-الإثنين.. الجبر والهندسة الفراغية.

- الثلاثاء.. الفيزياء والتاريخ.

- الأربعاء.. اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس.. الديناميكا.

- السبت11 سبتمبر.. الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 12 سبتمبر.. الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

- الإثنين 13 سبتمبر.. الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.