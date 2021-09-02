/648410/توقيت-مباراة-مصر-والجابون-في-تصفيات-كأس-العالم

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وتُفام المباراة يوم الأحد القادم الموافق 5 سبتمبر 2021 ، على ملعب فرانسفيلي .

و تنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وحقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

لمشاهدة الهدف اضغط هنا

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فري ارسنال، في لقاء اليوم، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

تشكيل مصر أمام انجولا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات.

تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

تصريحات مدرب انجولا

أكد بيدرو مدرب منتخب انجولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، وقال: "منتخب انجولا يواجهة العديد من الصعوبات في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب مصر بالقاهرة".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر الموهوبه في صفوف الفراعنة والتي يمكنها تحقيق الفوز".

وأضاف: "غياب محمد صلاح للإنضمام لصفوف ليفربول، ومحمد النني في المتواجد في صفوف آرسنال الإنجليزي، لا يقلل من شأن وقة الفراعنة".

وأردف: "القوت كان محدود لنا من قبل الاتحاد الدولي لكررة القدم، بتقديم المباراة بيوم واحد، ويأتي ذلك على الفريق الضيف".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة علينا، ومستعدون بشكل قوي ونعرف نقاط الضعف في صفوف الفريق المصري، ومستعدون لها بشكل قوي".

محمد صلاح والنني

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.