باهدائها «يخت»..ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

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حرص الفنان ماجد المصري على الإحتفال بذكرى ميلاد زوجته من خلال اهدائها «يخت»، في حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة

دوت الخليج يرصد إحتفال ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته

ظهر ماجد المصر على متن يخت ممسك بصورتة زوجته مكتوب عليها بعض العبارات الرومانسية "ميجو ورانا.. حب للأبد"، في وسط مياه البحر والبلالين، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على طريقته من التعبير عن حبه لزوجته.

ماجد المصري يخوض السباق الرمضاني 2022 ببابلو

ويواصل الفنان ماجد المصري التحضيرات لمسلسله الدارمي الذي من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني 2022 تحت اسم «بابلو» وبدأت تلك التحضيرات بتغيرات شكلية وبدنية يعمل عيلها الفنان خلال الفترة الحالية.

وكشف ماجد المصري عن تفاصيل مسلسل «بابلو» اذ أنه من المقرر أن ينتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر» ويشار إلى انطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل بابلو

وتواصل الجهة المنتجة للعمل ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022، ومسلسل «بابلو» من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في إنتاجه ممدوح شاهين، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن ويحتوي العمل على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.

أخر ظهور لماجد المصري في الدرامة الرمضانية

وكان أخر ظهور لماجد المصري في رمضان 2019 من خلال مسلسل “زلزال” بجانب الفنان محمد رمضان وحلا شيحا، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبدالغني، سعيد الصالح، وأحمد صيام، حنان سليمان، تامر ضيائي، سامي عبدالحليم، يوسف سليمان، محمود حجازي، نسرين أمين، يوسف عثمان، لمياء كرم، والمُسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.

وتدور أحداث مسلسل “زلزال” في فترة زلزال 1992، عن حربي الذي يشتري منزلا بالقسط من خليل وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن خليل يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه حربي حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.