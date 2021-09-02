نائب بتعليم الشيوخ:انتظام حضور الطلاب بالعام الدراسى الجديد ضرورة

/648412/نائب-بتعليم-الشيوخانتظام-حضور-الطلاب-بالعام-الدراسى-الجديد-ضرورة

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد حديث النائب حسانين توفيق بشأن حضور الطلاب للمدارس

ودعا توفيق، في تصريح للمحررين البرلمانين اليوم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للتمسك بموقفه بشأن انتظام حضور الطلاب بالمدارس، أمام بعض الآراء التي تطالب بتخفيض ايام الحضور، في ظل استمرار أزمة كورونا.

مجلس الشيوخ وحضور الطلاب

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، للأسف الشديد كان من أبرز الآثار السلبية لأزمة كورونا خلال العامين الماضيين، حرمان الطلاب من الإنتظام في حضور اليوم الدراسي بالمدارس، ما كان له تأثير سلبي كبير علي تحصيل الطلاب للمواد الدراسية، الأمر الذى يتطلب منا أن ننتبه لهذه المشكلة ومحاولة معالجتها مع بداية العام الدراسي الجديد.

ورأى النائب حسانين توفيق، أن انتظام حضور الطلاب يوميا بالمدارس، له أهمية كبرى علي مستوى عدة محاور، ولاسيما لطلاب مرحلة التعليم الأساسي وكذلك مرحلة التعليم الثانوى في ظل توجهات الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الإنتظام في الحضور بالمدارس مع وجود إهتمام من جانب المعلمين بالفصل، والمتابعة الأسرية، عناصر هامة في العملية التعليمية كفيلة بالقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التى توحشت في ظل عدم حضور الطلاب بالمدارس بسبب أزمة كورونا.

وتابع النائب حسانين توفيق، أن أغلب الأسر المصرية يتمنون عودة أولادهم للمدارس، بعدما اكتشفوا الآثار السلبية لعدم حضورهم خلال العامين الماضيين، من ضعف التحصيل الدراسى لاسيما لتلك المرحلة الدراسية الهامة وهى التعليم الأساسي.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالمدارس مع تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، وسرعة التعامل مع أي أحداث، كلها أمور من شأنها الطمأنة بشأن حضور الطلاب بالمدارس.