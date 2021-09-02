لمدة 21 يومًا ..غلق كلى لمنزل الدائري القادم من المريوطية بسبب أعمال تطوير

/648413/لمدة-21-يوما-غلق-كلى-لمنزل-الدائري-القادم-من-المريوطية-بسبب-أعمال-تطوير

تجرى إدارة المرور، اليوم الخميس، غلق كليا لمنزل الدائرى المتجه إلى البحر الأعظم لتوسعة الطريق تستغرق21 يومًا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غلق منزل الدائري المتجة إلى البحر الأعظم

وجاء ذلك فى إطار القيام باعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق فإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.

جراء غلق كلى

وقال مصدر أمنى، ان الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الاعظم وذلك لمدة 21 يوم إبتداء من الساعة 8 صباح غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 حتى صباح يوم الجمعه الموافق 24/9/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالأتى:- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير إتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير إتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى ( الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه) وإستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى، ثم الدوران والعوده مره أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى وإستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم إتجاه نفق عباس.

الإدارة العامة للمرور

وأكمل المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنسق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمة،بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.