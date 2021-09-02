/648416/مارك-مايلي-من-المحتمل-التعاون-مع-حركة-طالبان-في-مواجهة-داعش-خرسان
بعدما قامت داعش خرسان بعمليات تفجيرية في مطار كابول، وإعلان مسئوليتها عن التفجيرات، ومع عدم وجود أي دليل على تواطؤ حركة طالبان مع داعش خرسان، وإدانة حركة طالبان للهجوم، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي، عن احتمال تنسيق الجيش الأمريكي مع حركة طالبان في أي عمليات مكافحة إرهاب مستقبلية ضد تنظيم "داعش-خراسان" الإرهابي في أفغانستان.
مارك مايلي
وقال مايلي - خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "لا نعلم ما هو مستقبل طالبان، لكن يمكنني أن أخبركم عن تجربة شخصية أنها مجموعة قاسية، وسواء كانوا سيتغيرون أم لا هو أمر سنراه"، مشيرًا إلى أنه بشأن صفقات الجيش الأمريكي مع حركة طالبان في مطار كابول أو خلال العام الماضي أثناء الحرب، أنه "عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله، وليس بالضرورة ما تريد فعله، للحد من مخاطر المهمات والقوات".
وفي رده على سؤال حول احتمالية تنسيق الجيش الأمريكي مع حركة طالبان ضد "داعش-خراسان"، قال مايلي: "إنه أمر محتمل".
لويد أوستن
وعلى ذات المنوال، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - خلال المؤتمر الصحفي - إن قادة الجيش الأمريكي عملوا مع طالبان "حول عدد محدود جدًا من القضايا" وذلك للمساعدة في إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس، محذرًا من من القفز إلى استنتاجات في هذا الصدد، وأنه "من الصعب توقع إلى أين سيؤدي هذا التوجه في المستقبل فيما يخص طالبان".
وأكد أوستن، أن الجيش الأمريكي "سيبذل ما في وسعه للتركيز على تنظيم داعش-خراسان الإرهابي، وفهم تلك الشبكة، واختيار وقت في المستقبل يمكن محاسبتهم على ما فعلوه".
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