/648417/قائمة-تشكيل-منتخب-مصر-ضد-الجابون-في-تصفيات-كأس-العالم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥ سبتمبر في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا، وكان ذلك تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.

وشهدت القائمة تواجد 9 لاعبين من النادي الأهلي ، و6 لاعبين من نادي الزمالك ، و2 من سموحة ، و4 لاعبين من نادي بيراميدز ،ولاعباً واحداً من الإسماعيلي ، كما تواجد 5 محترفين في قائمة البدري .

وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

الألمانية جيتي سيمون تتوج بأول ذهبية في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

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وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فري ارسنال، في لقاء اليوم، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

تشكيل مصر أمام انجولا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات.

تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

تصريحات مدرب انجولا

أكد بيدرو مدرب منتخب انجولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، وقال: "منتخب انجولا يواجهة العديد من الصعوبات في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب مصر بالقاهرة".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر الموهوبه في صفوف الفراعنة والتي يمكنها تحقيق الفوز".

وأضاف: "غياب محمد صلاح للإنضمام لصفوف ليفربول، ومحمد النني في المتواجد في صفوف آرسنال الإنجليزي، لا يقلل من شأن وقة الفراعنة".

وأردف: "القوت كان محدود لنا من قبل الاتحاد الدولي لكررة القدم، بتقديم المباراة بيوم واحد، ويأتي ذلك على الفريق الضيف".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة علينا، ومستعدون بشكل قوي ونعرف نقاط الضعف في صفوف الفريق المصري، ومستعدون لها بشكل قوي".