دوت الخليج ينشر كشف حساب النائب محمد عزمي خلال دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ

/648418/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائب-محمد-عزمي-خلال-دور-الإنعقاد-الأول-لمجلس-الشيوخ

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب للنائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي،بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعفاد الاول من الفصل التشريعي االاول للمجلس.

وشارك النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، فى حضور 21 جلسة عامة، إضافة إلى الحصول على الكلمة مرة واحدة، فضلا عن استخدام 2من الاداوات الرقابية من خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والمساهمة فى مناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون التعليم والخاصة بنظام الثانوية العامة .

كما شارك النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، فى 28 زيارة ميدانية ورسمية، إضافة إلى 3 ندوات وفعاليات.

كما تقدم النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بـ 14 طلب خدمي تمت الموافقة على 7 منهم .

وحضر النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ، 10 اجتماعات باللجان النوعية بالمجلس.

هذا و تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الاول، بـ 183 طلب خدمي لـ 64 جهة حكومية ، وتمت الموافقة علي 452 طلب منهم .

كما حضر نواب تنسيقية شباب الأحزاب 183 زيارة رسمية، منها زيارة لوزارة القوي العاملة ، إضافة إلى عمل 91 زيارة ميدانية منها زيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب،و حضور 137 فعالية وندوة ، منها فعالية حفل كورال أطفال مصر في ذكري ثورة 30 يونيو.

كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ، من تنسيقية شباب الأحزاب، في إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين ، إضافة إلى فعالية متحف الحضارة ، فضلاً عن 370 ظهور إعلامي .

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.