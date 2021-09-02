/648419/يرحل-الجثمان-وتبقى-الذكرى-أبرز-أعمال-ماهر-سليم-في-مسيرته-الفنية

تبقي القليل على تشيع جثمان الفنان الراحل ماهر سليم، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس في إحدى مستشفيات دار السلام بعد صراع طويل مع المرض، رحل جثمانه لكن تبقت أعماله خالدة في أذهان محبيه من الجمهور خاصة الأطفال الذين تأثرو بشخصيته في المسلسل الكرتوني «بوجي وطمطم».

دوت الخليج

أبرز أعمال ماهر سليم في حياته

كانت مسيرة ماهر سليم الفنية حافلة بالأعمال المتنوعة على المستوى السينمائي والدرامي والمسرحي، اذ أنه استطاع التألق على مسرح الطليعة بما يقرب من 20 عمل مسرحي أبرزهم: “"المغنية الصلعاء، زنزانة المجانين، القاهرة 80، العسل عسل والبص بصل".

أما عن أعمال ماهر سليم السينمائية فبدأها منذ عام 1984 من خلال دور صغير بفيلم "فتوة الناس الغلابة"، ومن هنا برز مسيرة تألقه في عدد كبير من الأعمال السينمائية أهمها: “سمك لبن تمر هندي، فيلم ثقافي، حب البنات، جواز بقرار جمهوري، حليم، خيانة مشروعة، الوعد، دكان شحاتة، الريس عمر حرب".

فيلم وقفة رجالة أخر أعمال ماهر سليم السينمائية

وتألق ماهر سليم قبل وفاته من خلال فيلم «وقفة رجالة» الذي يخوض بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحا ملحوظة في مصر والسعودية لدرجة التفكير في تحضير جزء ثاني من العمل.

فيلم «وقفة رجالة» بدأ طرحه في يناير الماضي داخل السينمات المصرية وحقق ايرادات وصلت الى 25 مليون جنيه، فضلا عن حصوله على أعلى الإيرادات بالسعودية رغم اجراءات فيروس كورونا والتي تنص علي تحديد 50% من سعة القاعات فقط، وتدور أحداث العمل حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته وتبدأ أحداثه الفعليه عندما يسافرون للخارج

ماهر سليم يتألق بمسلسل بوجي وطمطم

ويعد المسلسل الكرتوني بوجي وطمط أبرز أعمال ماهر سليم الدرامية اذ انه استطاع من خلال أداء الصوتي لشخصية “زيكا” أن يؤثر في قلوب عدد كبير من الأطفال في ذلك الوقت وبدأ الأطفال بتعلقون بالشخصية وينتظرونها بإستمرار.

الجدير بالذكر أن تشييع جثمان الراحل ماهر سليم من المقرر أن يكون من مستشفى دار السلام عقب ظهر الخميس، على أن يدفن بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.