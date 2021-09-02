/648407/خاص-الأهلي-يفسخ-التعاقد-مع-جونيور-آجاي-بالتراضي-مقابل-400-ألف-دولار

علم دوت الخليج من مصادر خاصة داخل نادي الأهلي، عن انتهاء التعاقد مع جونيور اجاي مهاجم المارد الاحمر بفسخ التعاقد، وذلك مقابل الحصول علي 400 الف دولار،

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن اجاي كان يتبقي له عام مع النادي الاهلي، والحصول علي مليون 1.000.000 مع الأهلي ولكن نجحت اداراة الاحمر في انتهاء الامور بالتراضي بين الطرفين.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن رحيل الاعب خلال الفترة القادمة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي رسمياً، وتوضيح كافة الأمور.

بيراميدز

وأكد المصدر داخل الأهلي، أن تم عرض اللاعب علي نادي بيراميدز للتعاقد مع خلال الفترة القادمة، ولكن تم رفض الصفقة، وذلك بسبب الأداء المتوسط الذي قدمه اللاعب هذا الموسم".

الزمالك

فيما من الممكن رحيل اللاعب إلي صفوف نادي الزمالك، وذلك في حالة الأستغناء عن احدي من اللاعبين الأجانب.

مهاجم سموحة للأهلي

وأعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.