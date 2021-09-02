/648425/رغم-الاعتذارات-القانون-يتصدى-لـ-حسن-شاكوش-و-رضا-البحراوي-بالسجن-والغرامة

تصدرت مشاجرة حسن شاكوش ورضا البحراوي، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشبت منذ أيام مشاجرة عنيفة بينهما أثناء إحياء الثنائي حفلهم بمدينة الساحل الشمالي في مساء يوم الجمعة الماضي.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش مع النقابة

بدأت الأزمة بعد أن كان من المقرر أن يحيى الثنائي رضا البحرواي وحسن شاكوش حفلان متتاليين على نفس المسرح وبسبب سوء تنظيم مسؤلي الحفل، كان من المقرر أن يصعد البحرواي على المسرح من خلال لايف، وطلبت فرقة البحرواي 10 دقائق للتجهيز قبل البدء، ولكن تفجأت الفرقة بصعود حسن شاكوش وبدأه في الغناء، ثم بدأ في التطاول على الفرقة كما أشار بأصبعه بطريقة غير لائقة لفرقة البحرواي.

الأزمة تتفاقم

تفاقمت الازمة بين المطربين وقام كل منهم بعمل لايف على صفحته، قاموا فيها بشن هجوم حاد على بعضهم البعض، حيث بدر من كل مهم تنمر على الأخر وتبادل كلمات غير لائقة أمام الجمهور.

وقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرا

وعلى الفور تم اتخاذ اجراءات حازمة تجاه هذه المشاجرة، وقام هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بوقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرا، وقرر عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهم

تصالح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي مرة أخرى

ولتهدئة حدة الأزمة، والغضب الذي سيطر على الجماهير الذي أعلنت رفضها التام بحدوث مثل هذه الأفعال من قبل مطربين مشهورين، أعلن حسن شاكوش ورضا البحراوي تصالحمها وظهرا خلال فيديو مشترك بثه شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ليربت «شاكوش» على يد «البحراوي» مؤكدا: «اخويا وحبيي»، ويبادله البحراوي المصافحة والتأكيد على التصالح وانهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

القانون المصري يتصدى لأفعال حسن شاكوش ورضا البحراوي

وتندرج الأفعال الذي قام بها حسن شاكوش ورضا البحراوي ضمن بند التنمر ونشر أخبار كاذبة، ولعل المشرع المصري كان حريص على التصدي لهذه الظواهر حرصا على ضبط النظام وضمان عدم تعدي شخص على الأخر.

التنمر

تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكرر إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

عقوبة التنمر في القانون

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

وقد تناولت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة المقررة لمن يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، ونصت على، «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».