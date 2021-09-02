/648427/ترك-تاريخا-عريقا-من-الإبداع-البيت-الفني-بنعي-الراحل-ماهر-سليم

حرص البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار على نعي الفنان المصري ماهر سليم الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض لوكيميا في الدم نقل على إثره مستشقى دار السلام ولاقى أنفاسه الأخيره هناك.

دوت الخليج يرصد نعى البيت الفني لماهر سليم

وقال إسماعيل مختار في بيان البيت الفني للمسرح: "رحل الفنان ماهر سليم تاركا لجمهوره تاريخا عريقا من الفن والإبداع"، ومن المقرر تشييع جثمان ماهر سليم اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه بعد قليل، ليتم الدفن في مقابر الأسرة طريق الفيوم.

نجوم الفن ينعون ماهر سليم

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصري على نعي الفنان ماهر سليم، والذي شكل رحيله صدمة للكثيرين، حيث ساد الحزن على الوسط الفني، مخلدين ذكراه بمواقفه النبيلة وأخلاقة الطيبة.

وجاء على رأسهم الفنان القدير صلاح عبد الله، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وكتب عليها "مع السلامة يا ماهر، في رعاية الله يحبيبي"، وعلق على الصورة مطالبًا جمهوره بالدعاء له قائلًا: "أرجوكم أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب، الذي عاش راضيًا ومات راضيًا ولم يحمل في قلبه يومًا كرهًا لأحد أو حقدًا على أحد ولم تغب ابتسامته الرائعة عن وجهه البشوش".

وتحدث الفنان محمد جمعة عن الأخوة والصداقة التي جمعتهما، فنشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها في تأثر: "أشهد الله أنك كنت نعم الأخ ونعم الصديق.. الفنان ماهر سليم في رحاب الله.. نسألكم الدعاء".

وفي تأثر شديد نعى الفنان محمد التهامي الراحل من خلال نشره صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الرئيس فرج في فرقة ناجي عطا الله، الفنان الطيب المحترم والأخ الصديق الأستاذ ماهر سليم الله يرحمك ويحسن إليه، كنت أكتر واحد بحب اتكلم معاه.. مع السلامة يحبيبي، أتمنى الجميع يدعيله ويترحم عليه".

مناصب شغلها ماهر سليم

لم يتوقف نشاط ماهر سليم على تقديم الأعمل الفنية فقط، اذ أنه شغل العدبد من المناصب الإدارية الهامة وهي: “مدير عام مسرح الطليعة، ورئيس البيت الفني للمسرح، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، عضوا بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة، فضلا عن مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية.