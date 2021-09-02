انخفاض 3 درجات.. الأرصاد: تحسن ملموس بالحرارة الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء الأرصاد الجوية أن شهر سبتمبر يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ليتحسن الشعور بحالة الطقس ويستمر الانخفاض ليكون ملموسا خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تقترب درجة الحرارة على القاهرة من 30 درجة، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء خصوصا فترات الليل لتكون الأجواء لطيفة ليلا.





وأوضح خبراء الأرصاد أنه اعتبارا من الأحد 5 سبتمبر يشهد الطقس تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين "2 : 3" درجة مئوية على كل الأنحاء. ومن المتوقع أن تتكون السحب المتوسطة على أقصى جنوب البلاد وعند المجرى الملاحى يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة بفرص ضعيفة. وعن درجات الحرارة العظمى يوم الأحد 5 سبتمبر فهى كالآتى: القاهرة والوجه البحرى "العظمى 33" السواحل الشمالية "العظمى 30" جنوب سيناء "العظمى 37" شمال الصعيد "العظمى 35" جنوب الصعيد "العظمى 42"

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