التعليم العالى: 175 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد السيد عطا، وفقا لبيان اليوم، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021.

وأوضح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى، بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء (الكمامة)، إذ إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر 2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.