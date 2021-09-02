صور.. وزارة البيئة تشارك بالمؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالمؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة ومواردها.. نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها، والذى أقيم برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة المعنين من الوزرات والجهات الرسمية والمدنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المؤتمر والذى يعد نقلة نوعية فى تفعيل دور شركاء العمل البيئى والمعنيين من الجهات الرسمية والمدنية فى تحقيق التزامات مصر الدولية فى صون الطبيعة وتنوعها البيولوجى، بالإضافة إلى أنه يعد أحد النتائج التنفيذية لرئاسة مصر المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14 لعرض جهود مصر من مختلف الجهات لحماية الطبيعة ومواردها بما يحقق استراتيحية 2030 للتنمية المستدامة وما بعدها.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة باعتبارها الشريك الرئيسى لحماية البيئة والموارد الطبيعية فى مصر بذلت العديد من الجهود والإنجازات والتى حرصت فيها على إشراك كل المعنيين على المستوى الرسمى والمدنى من أجل دمج الاساليب البيئية بالخطط والأعمال لتلك الجهات، وخصوصا فى ظل دعم القيادة السياسية والحكومة للعمل البيئى لحماية الموارد الطبيعية والمواطن فى المقام الأول وهو ما أدى إلى العديد من النجاحات فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى على المستويين المحلى والعالمى.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تشارك بالمؤتمر بعرض عدد من التجارب الرائدة فى دمج المجتمع المحلى فى المحميات الطبيعية وآثاره فى ارتفاع مستوى الاجتماعى والاقتصادى علاوة على البيئى لتلك المناطق بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى كذلك مشاركة رحلة اكتشاف حوت الفيوم وأهميته العالمية والعلمية كأحد إسهامات الوزارة لدراسة الحفريات ودعم البحث العلمى.

واستعرضت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى برامج المشروع فى دمج المجتمع المحلى فى نظم الإدارة البيئية بالمحميات الطبيعية بالفيوم ووادى الجمال وسيوه ودور ذلك فى حماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتنوعها البيولوجى.

وأضافت أن عمليات إشراك المجتمع المحلى بنظم الإدارة البيئية تم من خلال تدريب المجتمعات المحلية ورفع قدراتهم بالعديد من المحاور ومنها التراث البيئى وأساليب الحفاظ عليه، بالإضافة إلى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات ورفع قدراتهم الحرفية وأساليب التسويق والتواصل باللغات الأجنبية وهو ما أدى إلى نتائج ايجابية فى صون الموارد الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية وخاصة المرأة.

كما استعرض الدكتور محمد سامح مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بقطاع حماية الطبيعة ومدير محميات المنطقة المركزية رحلة اكتشاف حوت فيوميستس- أنوبيس بالفيوم كأول حفرية يتم تسميتها من قبل فريق مصرى دون مشاركة لباحثين من خارج مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة المنصورة إذ يعد هذا الحوت أقدم الحيتان الإفريقية التى عثر عليها حتى الآن، بالإضافة إلى أنه واحد من أقوى الحيتان المكتشفة حتى الآن فى تلك الحقبة من الزمان.



وأكد أن هذا الإكتشاف يسد جزء من الفجوة الكبيرة فى البيانات التى تثبت نظرية تطور الحيتان التى كانت تعيش منذ ملايين السنين ببحر التيتس الذى كان يغطى منطقة الفيوم قبل 43 مليون سنة كما يعد نقلة حقيقية للبحث العلمى لاستكمال الطريق لجيل جديد من الحيتان البرمائية.

جديرا بالذكر بالمؤتمر الدولى الأول لصون الطبيعة وموارها، نحو تفعل استراتيحية 2030 وما بعدها تناول العديد من المحاور وهى التغيرات المناخية وأثرها على التنوع الحيوى والموارد الطبيعية، كذلك العوامل البيئية وأثرها فى المواقع الأثرية والمتاحف التاريخية بمصر، بالإضافة إلى الحفاظ على الثقافة المصرية والثروات الطبيعية، علاوة على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية فيما بعد 2030، ودور المرأة فى مجال صون الطبيعة والموارد الطبيعية والاستثمار فى الموارد الطبيعية.