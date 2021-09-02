الحكومة: لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومى لتأهيل الترع

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومى لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومى لتأهيل الترع، موضحة أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه الرى لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية.

وأكدت وزارة الرى، أن المشروع يخفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دورى من الترع، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، والحفاظ على الصحة العامة، مشددة على أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقا لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالمتابعة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل الاشتراطات والمعايير الفنية.

ومن المستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مرحلتين، وقد تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2.374 كم من الترع حتى الآن، وجار العمل فى ترع بأطوال 6.197 كم، وتم توفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 434 كم، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 9.005 كم حتى الآن.

ويناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام، والإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).