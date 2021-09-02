الأسبوع المقبل.. بدء تطعيم منسوبى جامعة الأزهر ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - تبدأ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، خطة تطعيم شاملة فى جميع قطاعاتها ابتداء من الأسبوع القادم، تماشيًا مع خطة الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وايماءً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بتطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات المصرية.





وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وفقا لبيان صحفى، أن الجامعة سوف تبدأ فى تطعيم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد ڤيروس كورونا المستجد، استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد خلال الأيام القادمة.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنه سيتم تحديد عدد من النقاط الخاصة بالتطعيم، تعمل على مدار أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً فى جميع فروع الجامعة بالقاهرة بنين وبنات، والوجهين: البحرى والقبلى، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لنقاط التطعيم تصل إلى 300 فرد يوميًّا لكل نقطة وتعمل على مدار الأسبوع.

جدير بالذكر أن العدد المستهدف تطعيمه فى جامعة الأزهر يصل إلى نحو 417.700 مواطن من منسوبى جامعة الأزهر بجميع الكليات.

تبدأ عملية التطعيم بالتسجيل الإلكترونى لمتلقى التطعيم فى القاهرة والوجهين: البحرى والقبلى، يتبعها تلقى التطعيم بالتنسيق مع مديريات الصحة بالقاهرة والمحافظات.