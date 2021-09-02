مصر للطيران: تسيير 87 رحلة جوية لنقل 10 آلاف راكب

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر للطيران أن إجمالى الرحلات المقرر إقلاعها إلى مختلف دول العالم على متن طائرات الشركة 87 رحلة جوية لتنقل هذه الرحلات 10.123 راكبا. كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج. وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلا من ختم المعمل للقادمين من الخارج. وأضاف أنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس دون أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.

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