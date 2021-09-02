مساء الغد.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن قرية فى البدرشين

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 400 مم إسبستوس والمتعارض مع أعمال مشروع كوبرى علوى فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين، فى إطار المشاريع القومية التى يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية.





ونوهت المحافظة، وفقا لبيان صحفى، أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء غد الجمعة الموافق 3/9/2021 إلى الساعة 4 صباحاً يوم السبت الموافق 4/9/2021، علماً بان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى قرية أبو رجوان بالبدرشين.

ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء الأعمال، لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة، كما وجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين بالمتابعة الدورية وإزالة أى معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ، حيث يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

