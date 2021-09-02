السبكى: 3 مليارات جنيه فاتورة التأمين الصحى الشامل بالسويس

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وأضاف السبكى، أن تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل بالسويس، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تكلفة إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد بالعين السخنة والتجهيزات الطبية وغيرالطبية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمصابى حوادث الطرق ضمن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس.
وتابع السبكى، أنه من المقرر انضمام 34 منشآة صحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس، منهم 5 مستشفيات، وهم "مجمع السويس الطبى، مستشفى صدر السويس، مستشفى التأمين الصحى بالسويس، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بالحميات، مستشفى طوارئ بالعين السخنة"، إضافة إلى 7 مراكز صحية، و22 وحدة صحة طب أسرة، لافتا إلى أنه جارى تجهيز هذه المنشآت وفق أعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة الطبية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية.
وأكد أن مشروع التأمين الصحى الشامل هو تحقيق حلم الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لكل المصريين بجودة عالمية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروع وامتداده بكافة محافظات مصر، وضغط الجدول الزمنى لتنفيذه فى 10 سنوات بدلا من 15 عاما، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين وتوفير التغطية الصحية الشاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز تحت مظلة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، بما يتماشى مع بلوغ مصر أهدافها فى التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق تقدم فى جميع المجالات منها الصحة والتعليم وكذلك المجالات الاقتصادية والتنموية.
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