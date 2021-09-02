تنسيق جامعة 6 اكتوبر 2021 الأعلى كلية الطب 87% والصيدلة 83%

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محمد سياف - ابو ظبي - أقر المجلس مؤخراً المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تنسيق جامعة 6 اكتوبر 2021, ضمن اعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة في مصر 2021، لجميع الجامعات على مستوى الجمهورية، إذ أقر ايضاً تنسيق عدد من الجامعات الخاصة منها جامعة 6 أكتوبر، وتنسيق جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، موضحاً أنه قد جرى الاستعداد لفتح رابط التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة بدءًا من الثلاثاء الماضي الموافق 31 أغسطس إلى الأحد الموافق 5 سبتمبر، ويجرى إعلان نتائج التوزيع و تنسيق الجامعات الخاصة يوم الخميس 9 سبتمبر.

تفاصيل تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021

صرحت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات في مصر، أن تنسيق الجامعات الخاصة 2021 هو تنسيق موحد، وهو للتقديم للالتحاق فقط، وليس للقبول النهائي، حيث يجرى الإعلان عن المقبولين نهائيًا بالجامعات الخاصة، ومنها تنسيق جامعة 6 اكتوبر 2021, يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الجاري، وعليه فيكون فيجري تحديد الحد الأدنى للقبول النهائي للكليات بناءًا على حجم العرض والطلب، ومدى تقديم الطلاب والطالبات إلى الكليات المختلفة.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021؛ وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

– كلية الطب البشري 87%.

– طب الأسنان 85%.

– العلاج الطبيعي 83%.

– الصيدلة 83%.

– علوم الحاسب 68%.

– الطب البيطري 77%.

– الهندسة 75%.

– التكنولوجيا الحيوية 65%.

– تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

– العلوم الأساسية 60%.

– الإعلام 60%.

– اللغات والترجمة 60%.

– الفنون 64%.

– الاقتصاد والإدارة 58%.

– السياحة 55%.

– التربية 55%.

– الزراعة 55%.

– الحقوق 55%.

– التمريض 55%.

وفي إطار الاستعدادات لـ تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2021، أكدت الجامعة أنه قد جرت كافة الاستعداد للعام الدراسي الجديد على أكمل وجه، وتم للانتهاء من جميع الأعمال و التجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات الجدد لإتمام اجراءات تنسيق القبول، وتنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي، و المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مع التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد 19) فيروس كورونا.