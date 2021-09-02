مصرع وإصابة 14شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي جنوب رست المنيا، مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين، و على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية مصرع وإصابة 14شخصًا في حادث تصادم

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم اتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، أفادت التحريات الأولية ، أن الحادث وقع نتيجة تخطى خاطئ بين اتوبيس نقل ركاب قادم من سوهاج وكان فى طريقة الى القاهرة ،وجنوب رست المنيا وقع تصادم مع سيارة نقل بمقطورة محملة بالرخام .

إزالة أثار الحادث

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ،واحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ،بينما قامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور .