شهد الطريق الصحراوي الشرقي جنوب رست المنيا، مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين، و على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج .
دوت الخليج يرصد في السطور التالية مصرع وإصابة 14شخصًا في حادث تصادم
تفاصيل الحادث
وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم اتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، أفادت التحريات الأولية ، أن الحادث وقع نتيجة تخطى خاطئ بين اتوبيس نقل ركاب قادم من سوهاج وكان فى طريقة الى القاهرة ،وجنوب رست المنيا وقع تصادم مع سيارة نقل بمقطورة محملة بالرخام .
إزالة أثار الحادث
وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ،واحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ،بينما قامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع وإصابة 14شخصًا في حادث تصادم بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.