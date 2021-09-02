«يتيم أنا الأن يا أمي» هكذا أعلن مكسيم خليل وفاة والدته

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دوت الخليج يرصد وفاة والدة مكسيم خليل

نشر خليل صورة تجمعه بوالدته الراحلة وعلق عليها قائلا: “إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي.. أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق أراها تسير في الحواري القديمة التي احبّت خلف مرآة الممثل وكواليس القباني وتاريخ المعهد العالي بين دمّر والأمويين، اراها تهرب من جسدٍ ماعاد يشبهها”.

وتابع خليل الحديث عن والدته، قائلا: “قويةً كما كانت حرّةً كما كانت مخلصة اراها في مكانها بين يديّ الرب، محاطة بأصدقاء الزمن الجميل حيث لا مكان سوى للضحك، أراها في سمائي تنظر إليّ في غُربتي، تمسك يدي في وحدتي الطويلة منذ الطفولة وحتى الأبدية تحرسني إلى حين اللقاء تحضنني إلى يوم الدين، أراها الآن مطمئنة بحمى الرحمن كما تستحق ستيلا… حبيبتي.. يتيم أنا الآن يا أمي”.

وكان تعرض الفنان مكسيم خليل لشائعة وضع والدته في دار مسنين، لكنه زظهر ونفي ذلك قائلا: "إنني أعلم هوية مروجي هذه الشائعة إلا أنني لا أرغب في مواجهتهم أو الرد عليهم، حرصاً مني على عدم التقليل من قيمتي".

وأضاف أن "الفنان هو شخص معرض إلى الشائعات والأقاويل إلاّ أنه شخص لا يهتمّ كثيراً للشائعات، ويرفض التفاعل معها والردّ عليها لأنّ الكلمة الحقّ هي الأقوى بالنسبة إليه" مشدداً على "وجوب أن يكون الإنسان راضياً عن نفسه وهذا هو الأهمّ بالنسبة اليه".

تفاصيل مسلسل المنصة لمكسيم خليل

على جانب آخر، شارك مكسيم خليل في مسلسل الإماراتي “منصة”، الذي عرض عبر منصة نتفليكس، وتخوض الدراما الإماراتية عبر المسلسل المنتظر نقلة نوعية ومختلفة، إذ يعد أول عرض عالمي لمسلسل إماراتي وعربي

وتدور أحداث مسلسل “المنصة” حول فلك حرب المعلومات وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في الزمن المعاصر، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.