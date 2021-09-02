/648436/خلافات-عائلية-الداخلية-تكشف-حقيقة-فيديو-مشاجرة-المنوفية
كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على الفيسبوك يتضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقويسنا محافظة المنوفية، ووفاة أحدهم.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة عدد من الأشخاص
بالفحص أتضح أنه بتاريخ 26 أغسطس الماضى تبلغ إلى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بوجود مشاجرة ومتوفى بقرية عرب الرمل بدائرة المركز.
وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهم، طرف أول: (أحد الأشخاص مصاب بطلق خرطوش، توفى إثر إصابته)، طرف ثانى: (مدرس ونجله وأحد أقارب الثانى، مقيمين بدائرة المركز).
ونشبت المشاجرة بين الطرفين بسبب مشاكل عائلية قام على أثرها نجل المدرس بإطلاق عيار نارى من سلاح خرطوش كان بحوزته على الطرف الأول محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.
وبسؤال شقيق المتوفى، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، واتهم الطرف الثانى بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته التى أودت بحياته.
وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيقات، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاد المتهم نجل المدرس تم ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
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