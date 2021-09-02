/648442/أحد-فرسان-المسرح-وزيرة-الثقافة-تنعي-الفنان-ماهر-سليم

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الفنان الراحل ماهر سليم الذي توفى اليوم الخميس بعد صراع مع مرض لوكيميا في الدم، تاركا باقة من أعماله الفنية المتنوعة بين المسرح والسينما والدراما.

دوت الخليج يرصد نعي وزيرة الثقافة للراحل ماهر سليم

وقالت عبد الدايم، في بيان لها، إن الفنان ماهر سليم كان أحد فرسان مسرح الدولة المخلصين فنيا واداريا ونموذجا جمع بين الفن والإدارة وتميز بعشقة لعملة فكان مبدعا خلوقا وتمنت من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

تشييع جثمان ماهر سليم

ووصل منذ قليل جثمان الفنان ماهر سليم لمسجد السيدة نفيسة لتشييع جنازته من المسجد بعد أن وافقته المنية مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات، على أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة بحضور عدد من أبناء الوسط الفني من مسجد السيدة نفيسة على أن يتم دفنه على طريق الفيوم ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الأن.

أبرز أعمال ماهر سليم في حياته

كانت مسيرة ماهر سليم الفنية حافلة بالأعمال المتنوعة على المستوى السينمائي والدرامي والمسرحي، اذ أنه استطاع التألق على مسرح الطليعة بما يقرب من 20 عمل مسرحي أبرزهم: “"المغنية الصلعاء، زنزانة المجانين، القاهرة 80، العسل عسل والبص بصل".

أما عن أعمال ماهر سليم السينمائية فبدأها منذ عام 1984 من خلال دور صغير بفيلم "فتوة الناس الغلابة"، ومن هنا برز مسيرة تألقه في عدد كبير من الأعمال السينمائية أهمها: “سمك لبن تمر هندي، فيلم ثقافي، حب البنات، جواز بقرار جمهوري، حليم، خيانة مشروعة، الوعد، دكان شحاتة، الريس عمر حرب".

ماهر سليم يتألق بمسلسل بوجي وطمطم

ويعد المسلسل الكرتوني بوجي وطمط أبرز أعمال ماهر سليم الدرامية اذ انه استطاع من خلال أداء الصوتي لشخصية “زيكا” أن يؤثر في قلوب عدد كبير من الأطفال في ذلك الوقت وبدأ الأطفال بتعلقون بالشخصية وينتظرونها بإستمرار.

فيلم وقفة رجالة أخر أعمال ماهر سليم السينمائية

وتألق ماهر سليم قبل وفاته من خلال فيلم «وقفة رجالة» الذي يخوض بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحا ملحوظة في مصر والسعودية لدرجة التفكير في تحضير جزء ثاني من العمل.