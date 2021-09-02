عاجل.. ملك الأردن خلال لقائه السيسى: نحمل التقدير العميق لمصر قيادة وشعبا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة.

وأعرب الرئس السيسى عن التطلع لتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، خصوصًا على المستويين الاقتصادى والتجارى، ومثمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة فى الأردن.

من جانبه، أعرب العاهل الأردنى عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، مؤكدًا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية فى كل المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، فى ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة فى البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وشهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خصوصًا الوضع فى لبنان، فضلاً عن تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين فى هذا الإطار.. إذ أشاد العاهل الأردنى بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الجانبان أهمية العمل فى هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعيًا نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.