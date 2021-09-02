عاجل.. انطلاق أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية فى الاتحادية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. واستقبل الرئيس السيسى، صباح اليوم، الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

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