صور- محافظ أسيوط يستعرض مهمات وقائية للعاملين بالنظافة بتكلفة 3 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وتتضمن المهمات "بدل وقائية وأحذية وقفازات ونظارات واقية" وهى ورادة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة كدعم لمنظومة النظافة بالمحافظة والتى سيتم توزيعها على العمال والسائقين العاملين بالمنظومة بمختلف المراكز والأحياء كإجراء احترازى ووقائى وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها أثناء عملهم.



جاء ذلك بحضور الدكتور نور فرج استشارى البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بأسيوط، والمهندس رجب مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.



واستعرض محافظ أسيوط بعض النماذج من المهمات الوقائية التى سيتم توزيعها على العمال والسائقين العاملين بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء واستمع إلى شرح من استشارى البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة عن تفاصيل الكميات الواردة والتى تشمل 5 آلاف بدلة واقية كزى موحد للعمال والسائقين و5 آلاف غطاء للرأس و2.500 حذاء سيفتى "S3" و2.500 كزلك سفتى و2.500 قفاز سيلكون مضاد للاحتراق و2.500 نظارة حماية و9 آلاف علبة كمامات.



وأكد محافظ أسيوط على أهمية حماية العاملين بمنظومة النظافة - هذه الفئة التى تستحق كل التقدير والاحترام - وتسليمهم مهمات وقائية لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الإستثنائية واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة إلتزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء أدوات الحماية واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات كخطوة رئيسية لتنفيذ الخطة التى تستهدفها الحكومة لتحسين مستوى النظافة العامة من خلال دعم منظومة النظافة بكل مكوناتها وعناصرها ورفع كفاءتها بالشكل المطلوب والذى يدفع بجهود وخطة الدولة فى هذا الشأن.



وأشار عصام سعد إلى ضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا إذ أن إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطنين نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لاستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.



يذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تم إطلاقه تحت إشراف وزارة البيئة المصرية بتمويل من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئتى المعونة الألمانية والسويسرية والحكومة المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات "WMRA" والمساهمة فى تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة فى 4 محافظات من بينها محافظة أسيوط سعيا نحو بيئة نظيفة وصحية من خلال الحد من كمية المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.