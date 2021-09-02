الصحافة العالمية : مصر أصبحت ”حائط صد” أفريقي ضد الأوبئة

أشادت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بالقدرات العلمية والتكنولوجية والبشرية الكبيرة التي امتلكتها مصر في مجال تصنيع وإنتاج اللقاحات، خاصة بعد إنشاء مصانع انتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر والتي ستبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر القادم.. مشيرة إلى أن مصر أصبح لديها الآن " حائط صد " لحماية شعبها وشعوب القارة الأفريقية في مواجهة الأوبئة، وخاصة وباء " كورونا".

جاء ذلك بعد جولة قام بها مراسلو وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية فى مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا ".

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات - في تصريح له اليوم / الخميس /- إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة أمام الإعلام بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية للإطلاع المباشر والميداني على القلاع الإنتاجية والصناعية والمشروعات الكبرى التى يتم تشييدها في أنحاء البلاد، واستجابة لطلبات العديد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر، فقد قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم جولة ضمت نحو ( 68 ) من مديري مكاتب وكالات الأنباء ومراسلي محطات التلفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى للتعرف على تلك المشروعات .