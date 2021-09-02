لفتة إنسانية.. وزير الإنتاج الحربى يستجيب لطلب فتاة من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وافق المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى على منح الطالبة إسراء محمد شعبان، من ذوى الهمم، جهاز تابلت من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى)، وذلك لمساعدتها فى إتمام دراستها.





وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، محمد عيد بكر، أن والد الطالبة أرسل التماسا لوزارة الإنتاج الحربى بضرورة توفير جهاز "تابلت" لابنته لمساعدتها فى إتمام العملية التعليمية الخاصة بها وعلى الفور إستجاب الوزير ووجه سيادته بتوفير الجهاز وتسليمه للطالبة. وحضر ولى أمر الطالبة إلى مقر الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وسلمه المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب،الجهاز. وشكر ولى أمر الطالبة وزير الدولة للإنتاج الحربى على سرعة الاستجابة، كما شكر العاملين بالوزارة وكافة القائمين على هذا العمل الإنسانى.

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