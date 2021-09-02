مطار مرسى مطروح يستقبل 169 سائحا رومانيا

وأكد محافظ مطروح، فى بيان اليوم الخميس، استمرار تدفق السياحة الخارجية على مطار مرسى مطروح الدولى؛ ما يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة حركة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى، وما له من عائد اقتصادى وترويج سياحى للمحافظة؛ بما تزخر به من شواطئ ومعالم سياحية وأثرية جذابة تجعلها مقصدا سياحيا للعديد من السائحين.
وأوضح شعيب، أن ذلك جاء بعد حصول مطار مرسى مطروح الدولى على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولى (ACI)، الذى يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كوروناوغيرها من الأوبئة؛ مما يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والأمان التى تشهدها المطارات المصرية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى ومنظمة الصحة العالمية، فى ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة؛ مما يشجع على زيادة التدفق السياحى وتنشيط الحركة السياحية هذا العام بعد التوقف نتيجة جائحة كورونا.
ولفت إلى أنه يتم الإعداد الجيد؛ لاستقبال الوفود السياحية من خلال إدارة السياحة ومكتب وزارة السياحة والشركات المنظمة وكافة الجهات المعنية مع إهدائهم باقات الورود مع الكتيبات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وإعداد برنامج لزيارة أهم المعالم السياحية.
يذكر أن مطار مرسى مطروح الدولى؛ قد استقبل 15 رحلة من رحلات طيران الشارتر السياحية القادمة من أوروبا وآسيا، منهم 13 رحلة من كازاخستان ورحلتين من رومانيا، بإجمالى 2.147 سائحا منذ بداية الموسم السياحى فى مايو الماضى وحتى الآن.
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