«الإنتاج الحربى» تتعاون مع «سيمنز» و«كامس» بمشروعات التحول الرقمى والبترول

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة عدم إفشاء السرية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى و"شركة سيمنز للصناعات بمصر" و"شركة كامس للهندسة والمقاولات" بحضور هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز لمنطقة الشرق الأوسط.





جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، ووقع بروتوكول التعاون المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز مصر، والمهندس وائل عمر نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية بشركة سيمنز.

وأشار الوزير مرسى إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه الوزارة نحو تطور الأداء بكافة القطاعات التابعة لها من خلال المشاركة الفعالة فى العديد من مشروعات التحول الرقمى بالدولة، لافتا إلى أن نطاق عمل البروتوكول يتمثل فى التعاون بين الجهات الثلاث فى مجالات "ربط منصات البترول البحرية وآبار البترول الأرضية رقميا بغرفة التحكم المركزية وكذا التعاون فى مجال تصنيع اللوحات الكهربائية للجهد المنخفض والمتوسط والمحركات الكهربية ومغيرات السرعة".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على استراتيجية العمل بالوزارة والهيئة والشركات التابعة وهى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة وبما يعود بالنفع على المواطنين، ويساعد على دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

وأكد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز لمنطقة الشرق الأوسط" على أن توقيع بروتوكول التعاون مع "الإنتاج الحربى" يعزز العلاقات المثمرة طويلة الأمد بين الشركة والحكومة المصرية، مشيدا بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والنموذج التنموى الفريد الذى قدمته للعالم خلال السنوات الماضية.

كما أشاد ستروف بالقدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذا دورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر بمجالات التصنيع المختلفة والاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.