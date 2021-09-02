محافظ الفيوم: بدء أعمال التوثيق القنصلى والشهر العقارى بمكاتب البريد

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التوثيق القنصلى بدأت بعدد من مكاتب البريد شملت، مكتب الفيوم الرئيسى، ومكتب الجون، والجامعة الرئيسى، ومكاتب "إطسا وسنورس وطامية وأبشواى الرئيسية"، فضلا عن مكتب سنهور القبلية، لافتا إلى أن تلك المكاتب تعمل للتوثيق الخارجى بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأضاف المحافظ، أنه تم البدء بتوثيق المحررات الرسمية الخاصة بالشهر العقارى، بعدد من مكاتب البريد شملت، مكاتب الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواى الرئيسية، وإطسا الفرعى، فضلا عن المكاتب الحالية بالجون والسيليين وقصر الباسل، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المترددين على هذه المكاتب والعاملين فيها.
وأكد الأنصارى أن المحافظة لا تألو جهدا فى الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مكاتب التوثيق القنصلى ستكون بمثابة حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية، فضلا عن التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلى القاهرة أو إلى المحافظات المجاورة، حيث ستتيح هذه المكاتب توثيق كافة المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات.
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