محافظ الفيوم: بدء أعمال التوثيق القنصلى والشهر العقارى بمكاتب البريد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن بدء أعمال التوثيق القنصلى والشهر العقارى بمكاتب البريد بمدينة الفيوم ومراكز المحافظة المختلفة، للتيسير على المواطنين فى توثيق الأوراق والمحررات الرسمية، بدلا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال التوثيق القنصلى بدأت بعدد من مكاتب البريد شملت، مكتب الفيوم الرئيسى، ومكتب الجون، والجامعة الرئيسى، ومكاتب "إطسا وسنورس وطامية وأبشواى الرئيسية"، فضلا عن مكتب سنهور القبلية، لافتا إلى أن تلك المكاتب تعمل للتوثيق الخارجى بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضاف المحافظ، أنه تم البدء بتوثيق المحررات الرسمية الخاصة بالشهر العقارى، بعدد من مكاتب البريد شملت، مكاتب الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواى الرئيسية، وإطسا الفرعى، فضلا عن المكاتب الحالية بالجون والسيليين وقصر الباسل، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المترددين على هذه المكاتب والعاملين فيها.

وأكد الأنصارى أن المحافظة لا تألو جهدا فى الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مكاتب التوثيق القنصلى ستكون بمثابة حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية، فضلا عن التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلى القاهرة أو إلى المحافظات المجاورة، حيث ستتيح هذه المكاتب توثيق كافة المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات.