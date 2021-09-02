السفير الهولندى لدى القاهرة يشيد بالإصلاحات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - أجرى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع "موريتس شابفيلد"، السفير الهولندى فى مصر، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثمارى بين البلدين.





وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات الاستثمارية "المصرية - الهولندية"، مشيراً إلى أن هولندا تأتى فى المركز الثانى كأكبر الدول المستثمرة فى مصر، لافتاً إلى سعى هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الهولندى، لجذب وتشجيع الاستثمارات الهولندية فى مصر لتعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية فى العديد من القطاعات الحيوية، من أهمها الزراعة والبترول والخدمات المالية.

من جانبه، أشاد السفير الهولندى بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخراً، والنتائج الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى، مشيراً فى ذات السياق إلى تقديره لدور الهيئة العامة للاستثمار فى دعم الاستثمارات الهولندية القائمة فى مصر مما يشجع على توطين المزيد من الاستثمارات الهولندية فيها.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بحضور ممثلى السفارة مع كبرى الشركات الهولندية المهتمة بالاستثمار فى مصر، من أجل تعريف مجتمعات الأعمال الهولندية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والعمل على حل أى تحديات تواجه الاستثمارات الهولندية فى مصر، ودعمها فى التوسعات الاستثمارية التى تقوم بها.