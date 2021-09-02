القوى العاملة: صرف 22.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.... وتعيين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5958 شاباً ، منهم 48 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً ، واستخراج 1342 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1381 رخصة مزاولة الحرفة .
وأشار الوزير إلي أنه فى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 147 منحة مولود جديد بإجمالى 296 ألف جنيه ، و 34 منحة زواج بمبلغ 102 ألف جنيه ، و 17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 34 ألف جنيه ، و 6 منح وفاة عمال بمبلغ 60 ألف جنيه ، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال ، فضلاً عن صرف 8 آلاف جنيه باقي منحة وفاة أحد العمال المسجلين ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الاضحى المبارك بإجمالي 22 مليون و 99 ألف جنيه لـ 44190 عامل مسجل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 22 مليون و625 ألف جنيه .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .
وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي -أن المديرية تلقت 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 73 شكوى ، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 148 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة ، وإعادة التفتيش على 416 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 225 محضر سلامة وصحة مهنية و 3 حالات غلق إداري ، كما تم بحث 8 شكاوى ، وعقد 8 ندوات توعية.
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