/648455/بحضور-أشرف-زكي-تشييع-جثمان-ماهر-سليم-من-مسجد-السيدة-نفيسة-صور-وفيديو

شيعنا منذ قليل الفنان ماهر أاحمد سليم الي مثواه الاخير عقب صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة وبحضور عدد من الفنانين ورفقاء الطريق أبرزهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، منير مكرم، ياسر علي ماهر، حمزة العيلي، حسام داغر، محمد محمود، محسن منصور وأحمد الحلواني، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد تمت الدفنة بمقابر العائلة بطريق الفيوم، بعد أن أعلن الفنان منير مكرم وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض، ونعاه الكثير من نجوم الفن عبر صفحاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفنان صلاح عبدالله، محمد صبحي، ومحمود البزاوي، احمد تهامي ونشوي مصطفي.

بحضور أشرف زكي.. تشييع جثمان ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة «صور وفيديو»

وحصل الفنان ماهر سليم علي بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، ودبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج، وشارك في اكثر من 20 عمل مسرحي منهم "العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، زنزانة المجانين، القاهرة 80، وعلاء الدين وغيرهم.

ومن أعماله السينمائية الهامة في تاريخه والتي تخطت ال160 عمل فني منها اسكندرية نيويورك، هي فوضي، حين ميسرة، الريس عمر حرب، دكان شحاتة، كلمني شكرا، خيانة مشروعة، المهاجر، حظر تجول، فتوة الناس الغلابة وغيرهم.وكانت اخر اعماله فيلم"وقفة رجالة".

تشييع جثمان ماهر سليم من مسجد السيدة نفيسة

أما أعماله الدرامية فمنها فرفة ناجي عطالله، حليم، زيزينيا، ارابيسك، الجماعة، اهل كايرو، موجة حارة، بين عالمين ، رجالة البيت، لمس اكتاف، واهم اعماله التي عُرِف منها وثبتت في وجدان الكبار قبل الصغار هو دوره الشهير "زيكا" في المسلسل الرمضاني بوجي وطمطم.

وقد شغل الفنان ماهر سليم عددا من المناصب حيث تولي منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2010، ثم مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2012، رئيس البيت الفني للمسرح عام 2013، ومستشار لرئيس قطاع الانتاج الثقافي عام2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح عام 2013.