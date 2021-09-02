/648460/وادي-دجلة-يقدم-طلب-للاتحاد-المصري-لإلغاء-ترخيص-نادي-مصر-للمقاصة-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما جاء ذلك الطلب، لعدم سداد مصر للمقاصة مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي وفقا لبيان الأول.

شكوى وادي دجلة

وكان وادى دجلة قد قدم شكوى للمحكمة الدولية الرياضية بعد تجاهل اتحاد الكرة خطابه بشأن احتسابه فائزًا أمام طلائع الجيش بعد إشراك الفريق المنافس للاعب تم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو محمد ناصف الظهير الأيسر لطلائع الجيش .

وادي دجلة رسمياً للدرجة الثانية

هبط فريق وادي دجلة بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد تعادله مع فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يهبط فريق وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا بعد وصوله للنقطة 29 قبل جولة وحيدة من نهاية مسابقة الدوري، لاسيما وأن الفارق بينه وبين البنك الأهلي وصل إلى 4 نقاط بعد تعادل الأخير مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، ويُكمل الغزلان مثلث الهبوط بعد الإنتاج الحربي وأسوان.

بهذه النتيجة يصل رصيد دجلة إلى 29 نقطة في المركز الـ16 بينما يصل سيراميكا إلى النقطة 39 في المركز التاسع.

وشهدت الدقيقة 21 طرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا نتيجة إعاقة محمد هلال لاعب وادي دجلة، ليحصل على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة، ويستكمل فريقه المباراة منقوص العدد.

واستفاد وادي دجلة من النقص العددي في صفوف سيراميكا واستحوذ على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى عامر عامر ولكن تماسك دفاعات سيراميكا حرمتهم من تسجيل أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يصل رصيد دجلة إلى 29 نقطة في المركز الـ16 بينما يصل سيراميكا إلى النقطة 39 في المركز التاسع.

وشهدت الدقيقة 21 طرد كوامي بونسو لاعب سيراميكا نتيجة إعاقة محمد هلال لاعب وادي دجلة، ليحصل على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة، ويستكمل فريقه المباراة منقوص العدد.

واستفاد وادي دجلة من النقص العددي في صفوف سيراميكا واستحوذ على مجريات اللعب وحاول الوصول إلى مرمى عامر عامر ولكن تماسك دفاعات سيراميكا حرمتهم من تسجيل أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.