/648463/هنا-التنسيقية--مجهود-جبار-لفرسان-العمل-الخدمي-والجماهيري-بوتيرة-لاتتوقف

يبذل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهودا جبارة خلال ساعات قليلة، في عدد متنوع من الموضوعات والملفات الطارئة ذات الطبيعة الخدمية الجماهيرية من ناحية، وعلى صعيد الاهتمامات الخارجية المعبرة عن مصالح الدولة المصرية من ناحية أخرى.

ويرصد دوت الخليج إيقاع متسارع ومتناغم من العمل بين كوادر وقيادات التنسيقية، حيث صولات وجولات تليق بالوجوه الشابه التي تنتظرها الجمهورية الجديدة، حيث لقاءات مكوكية مع المسؤولين لتذليل العقبات أمام المواطنين، والحضور المشرف على طاولة حوار ولقاء المسؤولين الكبار في العالم.

الحضور الطاغي

تملك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الكوادر والكفاءات من يمكنهم أن يجلسوا على طاولة حوارية مع كبار المسؤولين الدوليين، وهو مابدا في مشاركة النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، في لقاء السفير الأمريكي جوناثان كوهين وكبيرة موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مارجريت دوجرتي.

وقد كان النائب محمد عبدالعزيز على مستوى الحدث، بما يملكه من رصيد في العمل السياسي يمكنه من أن يشكل إضافة لجلسة حمل فيها شعار التنسيقية تناولت العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى البرلمان،ي وضرورة استمرار الحوار في كافة الملفات التي تهم الجانبين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والدور المصري الكبير في ذلك، ودور مصر في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك أهمية تبادل الزيارات بين نواب البرلمان في مصر وأمريكا لمزيد من الحوار والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ومن بينها مجال حقوق الإنسان.

البوصلة الجماهيرية

يحدث فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توازن مدهش بين متطلبات العمل النيابي المتعلق بالملفات الداخلية والخارجية، ومن حضور لقاء هام مع السفير الأمريكي، إلى الإلحاح على طلب نقل أعمدة الإنارة بمنتصف طريق المناشي الخطاطبه بدلاً عن جانبى الطريق لإنارة الطريق بشكل أفضل، تجنباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، وهو ماقدمه النائب أحمد رمزي.

الطلبات الخدمية لنواب التنسيقية تلاقي استجابة فورية، نظرا لقربها الشديد من نبض الشارع والمتطلبات الحقيقية للمواطنين، حيث يذهب نواب التنسيقية إلى أعمق نقطة في عمق القرى والنجوع المصرية، في تناغم بين تحركات كوادرها التنفيذية والبرلمانية، الأمر الذي ينجم عنه استجابات يلمسها المواطن مباشرة، والذي بات يتأكد يوما بعد يوم أن البوصلة الوحيدة لنواب التنسيقية هي مصلحة الوطن والمواطن.

الفئات المجتمعية

لايغيب عن نواب تنسيقية الأحزاب والسياسين، إظهار التكريم والتقدير للفئات المجتمعية التي تستحق ذلك، فلا تكتفي التنسيقية بالسعي لحل المشكلات فقط، وإنما المضي لإظهار التقدير والتكريم لمن يستحق ذلك، فقد حرص النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على حضور تكريم أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

كما التقت النائبة رحاب عبدالغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في مقر الوزارة بمحافظة البحيرة، وقالت رحاب عبد الغنى إنه تم الاتفاق والتعاون بين وكيل التضامن علي عمل حصر لأسر الشهداء بمحافظة البحيرة لتضمن جميع حقوق أسر الشهداء.

وأضافت عبد الغني، أنها تسعى لتذليل العقبات أمام أسر الشهداء بالبحيرة، وحل أي أزمات تواجههم كما تعمل على دعم احتياجات ذوي الإعاقة، وظل في إطار دورها المجتمعي واهتمامها بدعم ومساعدة أسر الشهداء، مشيرة الى أن وكيل الوزارة رحب بهذه الفكرة الجيدة، و إلى دور النائبة المثمر في هذا الاتجاه.

الجمهورية الجديدة

يشعر المواطن المصري بالآثار الإيجابية للنشاط الملحوظ لنواب التنسيقية، حيث اكبر قدر من الجهود الجبارة التي تتجه مباشرة نحو متطلبات المواطنين، حيث يستيقظ المواطنون يوميا على حل لأزمات مزمنة بفضل جهود نواب التنسيقية في إطار من النشاط المكثف.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنهم قيادات للمستقبل تليق بما تأمله الجمهورية الجديدة، التي تعتبر الشباب عصب أساسي في دفع وتحريك الأداءات المرتفعة من المجهود النوعي على صعيد الكم والكيف، ووضع الوطن والمصالح العامة كأولوية وتغليبها على المصالح الخاصة.