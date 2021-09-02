/648464/نزيف-داخلي--النيابة-تأمر-بدفن-جثة-ربة-منزل-قتلها-زوجها-في-أكتوبر

قررت النيابة الكلية بأكتوبر التصريح بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها بعد إصابتها بنزيف داخلي أدى إلى وفاتها، اليوم الخميس.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تصريح دفن جثة ربة منزل قتلها زوجها في اكتوبر

جثة هامدة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل في بداية العقد الخامس من عمرها جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالرأس بسبب الارتطام بجسم صلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة موظف اتهم زوجها بالتسبب فى مقتل شقيقته، وبمناقشة الزوج أفاد بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليها لخلافات زوجية بينهما، وأنه خلال ذلك تعدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط وبعدها ذهبت وجلست عند إحدى جيرانهم لمدة 5 ساعات وفور عودتها نامت ولم تستيقظ مرة أخرى.

التحقيقات

وأضاف الزوج خلال التحقيقات التي أجريت معه عن الجريمة، أن زوجته تعاني من مرض السكري والضغط، ونفى معرفته أو معرفة المجني عليها بحدوث نزيف داخلي، وإلا كان ذهب بها إلى المستشفى، وعالجها على الفور.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على الزوج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.