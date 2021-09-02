/648465/برئاسة-المهندس-وليد-ذكي-وشوبير-نائبا-له شركة-فيوتشر-إف-سي-تستحوذ-على-نادي-كوكاكولا
استحوذت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في قسمه الأول، ليصبح اسمه فيوتشر إف سي بدلا من كوكاكولا.
شركة فيوتشر إف سي تستحوذ على نادي كوكاكولا
وصعد نادي كوكاكولا إلى الدوري المصري الممتاز رفقة كل من فاركو والشرقية للدخان، في حين هبط إلى الدرجة الثانية كل من الإنتاج الحربي ووادي دجلة وأسوان.
دوت الخليج
وانتهت شركة فيوتشر إف سي من تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكي رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: المهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل ، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.
ومن المقرر أن تعلن الشركة رسميًا عن تفاصيل الاستحواذ خلال أيام، والكشف عن خطة النادي واستراتيجيته المعتمدة، في مؤتمر صحافي كبير يحضره نخبة من نجوم كرة القدم.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الإدارة التنفيذية والفنية لفريق فيوتشر إف سي وتشكيل الفريق خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من كل التفاصيل.
ويطمح نادي فيوتشر إف سي إلى المنافسة بقوة في الدوري الممتاز وعدم التواجد للتمثيل المشرف أو العودة سريعا لدوري الدرجة الثانية.
كما يستعد النادي لإبرام عدد من الصفقات المهمة لتدعيم الصفوف، وحجز مكان متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
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