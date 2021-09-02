للمرة الأولى.. الإنس والنمس يغيب عن الصدارة بسبب فيلم «ماكو»

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حقق فيلم «ماكو» نجاحًا ساحقًا منذ أول يوم عرض له، أمس الأبعاء، حيث نجح في احتلال المركز الأول بشباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت 547 ألف جنيه.

دوت الخليج يرصد إيرادات اليوم الأول ل فيلم «ماكو»، الذي نجح في اكتساح إيرادات شباك التذاكر.

إيرادات فيلم الإنس والنمس مقابل ماكو

وهو الأمر الذي أثر على فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي، فنجح ماكو في إزاحته وإرجاعه إلى الخلف، بعد أن حقق الأول إيرادات أقل وصلت إلى 456 ألف جنيه.

العرض الخاص لفيلم ماكو

احتفل صناع فيلم «ماكو» مساء الثلاثاء بالعرض الخاص للعمل في أحد سينمات التجمع الخامس بحضور عدد كبير من الأبطال على رأسهم وعمرو وهبة وناهد السباعي.

ويطرح «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا، ومن المقرر طرح العمل بالسينمات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

صناع فيلم ماكو

يشارك في بطولة فيلم ماكو عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

أحداث فيلم ماكو

تدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

كواليس فيلم ماكو

حكى الفنان الشاب عمرو وهبة موقف كوميدي تعرض له أثناء تصوير فيلم "ماكو" المنتظر عرضه في السينمات أول شهر سبتمبر المقبل، اذ نشر عدة صور من كواليس الفيلم وكتب معلقًا "فضلت سنه ونص اروح جيم، واشيل فى حديد عشان كان عندى مشهد فى فيلم ماكو عالبحر من غير تى شيرت".

تابع وهبة قائلًا " وفى الاخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالى هايله ياعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقى عشان متبردش".