الفنان الإسبانى ألبرتو ريجيرا يشارك فى معرض حى القاهرة الدولى للفنون

جدة - نرمين السيد - يزور مصر كل من الفنان الإسبانى ألبرتو ريجيرا والفنان قوميسيرة، المعارض الفنية لوسيا سولينجير بالقاهرة خلال الفترة من الـ 5 إلى الـ20 من شهر سبتمبر الجارى للمشاركة فى المشروع الفنى "حى القاهرة الدولى للفنون" والذى سيقام فى جاليرى "The Factory Downtown" بوسط القاهرة، فى الفترة بين الـ 15 سبتمبر إلى الـ 27 أكتوبر 2021.





يقام المشروع الفنى برعاية Art d'Égypte، وهى مؤسسة ثقافية خاصة تسعى إلى التعريف بالفن المعاصر وعرضه فى أماكن مصرية متميزة وشهيرة مثل أهرامات الجيزة، من خلال أنشطة تجمع فنانين مصريين وأجانب من كافة أنحاء العالم.

المشاركة الإسبانية تستند إلى فكرة قوميسيرة المعارض الفنية لوسيا سولينجير والتى تشغل أيضاً منصب قوميسيرة شرفية فى مجلس Art d'Égypte.

تحمل فكرتها المشاركة فى معرض "حى القاهرة الدولى للفنون" عنوان "التحولات المرئية" والذى سينفذ على مدار عدة أيام.

فى الأيام السابقة للمعرض، سيقوم الفنان ألبرتو ريجيرا بعمل لوحة ثلاثية الأبعاد وتكبيرها بعد عدة أيام على لوحة قماشية لزيادة الجانب التفاعلى بين العمل الفنى والجمهور، وسيقدم من خلال عملية تجريدية، محاكاة استعارية فنية للتدهور المادى الذى تتعرض له أحجار الآثار المصرية القديمة بسبب التغير المناخي.

سيقدم الفنان الإسبانى فى المرحلة التالية عرض فنى بالرسم أمام الجمهور. انطلاقا من اللوحة ثلاثية الأبعاد السابقة الذكر، سيقوم الفنان بعمل تصور فنى حر للمجرى الجغرافى لنهر النيل، كما لو كنا نلاحظ من السماء مجرى النهر فوق الخريطة. ومن خلال العديد من ضربات الفرشاة سيحاكى تحولاً متخيلاً لتجريد الملمس الصخرى حتى تحويله إلى مادة سائلة تنطلق بحرية وتنتشر فوق اللوحة القماشية الكبيرة.

وبذلك يقوم الفنان بتوجيهنا إلى الحل والتعبير عن الأمل فى أن تعود ترنيمة آتون العظمى، أول محاولة للتوحيد، من خلال تبجيل الطبيعة كتعبير عن الذات الإلهية.

بالإضافة إلى ذلك ومن خلال تداخل الحواس، سيحاول رسم عزف الموسيقى خلال تقديم العرض التصويرى وهو ما سيسمح للفنان برسم ما يسميه " نقش الموسيقى" ومن ثم تحويل الأصوات إلى ألوان.