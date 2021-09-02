/648474/خلال-أيام-إعلان-تعيين-المرأة-بشكل-رسمي-في-مجلس-الدولة

علق المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، على قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة قائلا: إن «المرأة هي نصف المجتمع، وحان الوقت لتكون داخل الهيئات القضائية، وذلك وضع طبيعي، ويجب أن تشترك في العمل القضائي».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

قرار تعين بشكل رسمي

واستكمل الأمين العام لمجلس الدولة أن الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته خلال الأيام الماضية، بدعم المرأة من خلال وجودها بالعمل القضائي، موضحا أنه خلال أيام سيتم إصدار قرار تعيينهم بشكل رسمي.

وأوضح المستشار طه كرسوع، أنه سيتم إقامة احتفالية ضخمة تليق بالحدث العظيم، بعد إعلان تعيينهم بشكل رسمي، مضيفًا أنه بعد أداء المندوبين الجدد دفعة 2017 اليمين القانونية، اليوم الخميس، إنه “يوم مشهود لشباب القضاة، حيث يبدأون حياتهم العملية في سلك القضاء، وهم دم جديدة تضاف إلى قوة العمل في مجلس الدولة”.

وأضاف كرسوع أنه لابدّ من تواصل الأجيال وتسليم الراية للأجيال الجديدة، وأنصح الشباب الجدد أن يتعلموا من أساتذتهم، كما أوصى الأمين العام شباب القضاة بأن يحترموا القانون ويؤدوا عملهم بكل أمانة وصدق.

كان مكان الانعقاد قد شهد حضورًا مكثفًا لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وعددهم 189 مندوبًا.

يؤدي المندوبون المساعدون من دفعة 2017 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2021، اليوم الخميس، مراسم أداء اليمين القانونية وذلك بعد مع انتهاء وصول كافة المندوبين الجدد وأهاليهم.

ضوابط الحضور وهي كالتالي:

1- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.

2- الحضور في تمام التاسعة صباحا بمقر مجلس الدولة بالدقي.

3- يتعين على الذين يعملون فى أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ويتم حلف اليمين على النحو التالي:

1- خريجو دفعة 2016 والتى حلفت اليمين أمس الأربعاء .

2- خريجو دفعة 2017 لليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.