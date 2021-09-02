/648478/البابا-فرانسيس-الوضع-صعب-للغاية-في-أفغانستان

بعد انتهاء الانسحاب من أفغانستان، وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحداث في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة، بـ"وضع صعب ".

البابا فرانسيس في مقابلة

وأضاف البابا في مقابلة أجرها كارلوس هيريرا من راديو COPE ونقلها موقع أخبار الفاتيكان في نسخته الناطقة باللغة العربية، انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بأنه "شرعي"، بعد عشرين عامًا من الاحتلال، حتى لو كان "صدى ذلك في داخلي شيئًا آخر"، أي حقيقة "ترك الشعب الأفغاني لقدره".

أخبار الفاتيكان

وحسب موقع أخبار الفاتيكان، فلم يدخل البابا في تفاصيل الجهود التي يبذلها الكرسي الرسولي على المستوى الدبلوماسي لتجنب الأعمال الانتقامية ضد السكان، ولكنه أشاد بعمل أمانة سرِّ الدولة، وقال أنا متأكد من أنه يساعد أو على الأقل يقدم المساعدة، ووصف في هذا السياق أمين سرِّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بأنه أفضل دبلوماسي قابله على الإطلاق.

وتحدث البابا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقال: "اليوم بطريقة ما، يجب أن نتبع طرق الحوار هذه خطوة بعد خطوة في المواقف الأكثر تضاربًا، لقد كانت الخبرة مع الإسلام مع الإمام الأكبر أحمد الطيب إيجابية للغاية من نواحٍ عديدة".

مكافحة الفساد

وعن مكافحة الفساد في مالية الفاتيكان، قال: "لقد تم إحراز تقدم في توطيد العدالة في دولة الفاتيكان"، مضيفات أن ذلك "للعدالة بأن تكون أكثر استقلالية، بالوسائل التقنية، حتى مع الشهادات المسجلة، والأمور التقنية الحالية، وتعيين قضاة جدد، ومدعين عامين جدد".

وتحدث البابا أيضًا حول آفة الاستغلال الجنسي للأطفال. وعندما سُئل عن ذلك، أشاد بالكاردينال شون أومالي، رئيس لجنة حماية القاصرين، على "شجاعته" وعلى العمل الذي قام به ضدَّ هذه الجريمة منذ أن كان رئيس أساقفة بوسطن، ثم أطلق نداءً قويًا دوليًّا للحكومات للتصرف والرد على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، "مشكلة عالمية وخطيرة"، وقال: "أتساءل في بعض الأحيان كيف تسمح بعض الحكومات بإنتاج المواد الإباحية عن الأطفال. لا يمكن لهذه الحكومات أن تقول إنها لا تعرف ذلك، لأنَّ اليوم، مع الأجهزة السرية، يمكن معرفة كل شيء. تعرف الحكومة من ينتج المواد الإباحية عن الأطفال في بلادها. وبالنسبة لي، هذا هو أحد أكثر الأشياء وحشية التي رأيتها على الإطلاق".

الموت الرحيم

وتناول البابا، أيضًا مسألة الموت الرحيم، في ضوء القوانين الأخيرة التي سُنَّت في إسبانيا، قائلا إن تشريع هذه الممارسة هو علامة على ثقافة الإقصاء تلك التي تتغلغل الآن في المجتمعات الحديثة، مضيفا: "لقد انقلب الهرم، والثقافة الديموغرافية هي في تراجع لأنها تتطلع إلى الربح. تنظر إلى من هو في المقدمة وتستخدم الشفقة أحيانًا! إنَّ ما تطلبه الكنيسة هو مساعدة الأشخاص لكي يموتوا بكرامة. لقد فعلت ذلك على الدوام".

أما فيما يتعلّق بالإجهاض فقال: "إزاء حياة بشريّة، أطرح على نفسي سؤالين: هل من المشروع القضاء على حياة بشريّة لحل مشكلة ما؟ هل من الصواب استئجار قاتل محترف لحل مشكلة ما؟".