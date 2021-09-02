محمد ثروت أحدث المنضمين لفيلم «مهمة مش مهمة» لبيومي فؤاد

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دوت الخليج يرصد انضمام محمد ثروت لفيلم «مهمة مش مهمة»

وبدأ الفنان بيومي فؤاد صاحب المواهب المتعدد في تصوير فيلمه السعودي الجديد «مهمة مش مهمة» صباح بوم السبت الموافق 28 من شهر أغسطس المنقضي داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.

أبطال فيلم «مهمة مش مهمة»

ويضم فيلم «مهمة مش مهمة» عدد كبير من الأبطال وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا، ومن السعودية يشارك في البطولة كل من: عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب، وآخرون، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.

فيلم ديدو أحدث أعمال محمد ثروت

وشارك الفنان محمد ثروت في فيلم «ديدو» الذي جاءت الإيرادات الكلية للعمل خلال الـ12 أسبوعًا لحوالي 14 مليون جنيه، بينما حقق رقمًا هذيلا في آخر أسبوع حيث لمم يتجاوز 4 آلاف جنيه، وتدور أحداثه حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو.

عرض فيلم «ديدو» على منصة شاهد قريبا

قررت الجهة المنتجة لفيلم كريم فهمي الجديد «ديدو» عرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية الرقمية من المقرر أن تكون شاهد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في بداية عرضه بالسينمات المصرية، وذلم بعدما اشترت المنصة حقوق عرض فيلم «ديدو» بشكل حصري، ترقبا لعرضه قريبا، والعمل من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.