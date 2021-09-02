«تعاني من مرض خطير»..إنتحار فتاة من الدور السابع في حدائق القبة

/648481/تعاني-من-مرض-خطيرإنتحار-فتاة-من-الدور-السابع-في-حدائق-القبة
قررت نيابة حدائق القبة، بدفن جثة فتاة، انتحرت بإلقاء نفسها من بلكونة منزلها بالدور السابع، بسبب مرورها بحالة نفسية لمعاناتها بسبب شدة مرضها، وأمرت النيابة العامة بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إنتحار فتاة من الدور السابع في حدائق القبة بسبب مرورها بحالة نفسية
تفاصيل الواقعة
ترجع تقاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من السكان بمصرع فتاة سقطت من الدور السابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص أتضح العثور على جثة فتاة فى العقد الرابع من العمر، ومقيمة دائرة القسم.
حالة نفسية حادة
وبالفحص أتضح العثور على الجثة فتاه وسط بركة من الدماء أسفل المنزل، كما اتضح إصابتها بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم. وكشف التحريات الأولية عن أن الفتاة كانت تعاني من مرض خطير، وخلال الأشهر الماضية دخلت في حالة نفسية حادة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وباشرت النيابة العامة، التى أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
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