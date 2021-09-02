المصريين الأحرار: مصر وقيادتها الرشيدة حريصة على الدفاع عن حقوق فلسطين

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، بالجهود المصرية الرامية، لتحقيق وإرساء السلام والاستقرار فى المنطقة، وهو ما تثبته القمة الثلاثية المنعقدة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، وملك الأردن عبد الله بن الحسين.





وقال الحزب، وفقا لبيان صحفى، إن مصر وقيادتها الرشيدة حريصة على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وطالما كانت رمانة الميزان لتحقيق العدل وحقن شلال الدماء حرصا على أشقائنا الفلسطينيين، ولعل آخرها مبادرة وقف إطلاق النار وخطوات مصر الجادة لإعمار غزة خدمة لأهلها.

وأضاف المصريين الأحرار، أن توقيت القمة الثلاثية يهدف لتوحيد الصف والعمل على إعادة القضية للساحة الدولية خاصة بعد تدخل الإدارة الأمريكية وتواصلها مع مصر وإبدء نية الحلول خلال الفترة الأخيرة.

وألمح إلى أن استباق مصر عقد القمة الثلاثية قبل اجتماع الأمم المتحدة المقرر له الشهر الجارى، يهدف إلى وضع خط فاصل للقضية التى امتدت لسنوات عجاف، لم تتخل الدولة المصرية برهة عين عن مساندتها.

وتابع المصريين الأحرار، أن حل إقامة الدولتين وفق حدود 67 هو الاتجاه الذى تسعى له الدولة المصرية، حفاظا على سلامة أبناء فلسطين والعمل على بناء دولة ذات سيادة مستقلة ترعى شعبها فى سلام واستقرار.