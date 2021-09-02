مقتل عنصر إجرامي هارب من حكم بالإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة بقنا

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه بقنا والمحكوم عليه بالإعدام فى قضية استشهاد ضابط شرطة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

وأكدت المعلومات والتحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا - سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية إستشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018) بأحد المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام ، وإستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر ، بالإضافة إلى قيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بقيادة اللواء طارق يحيى مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.