/648488/محمد-فراج-يتعاقد-على-مسلسل-جديد-بعنوان-الغرفة-207

يعيش الفنان محمد رمضان الفترة الحالية حالة من النشاط الفني فبينما ينشغل في تصوبر عدد كبير من الأفلام السينمائية أبرزها فيلم أهل الكهف، فإنه تعاقد على عمل درامي جديد بعنوان «الغرفة 207».

دوت الخليج يرصد تفاصل مسلسل «الغرفة 207» لمحمد فراج

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

محمد فراج يستأنف تصوير أهل الكهف

وبدأ فراج تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل “أهل الكهف” في دولة تركيا بعدما كان من المقرر تصويره في المغرب، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

محمد فراج يتألق في دراما رمضان 2021

وأثبت الفنان محمد فراج تألقه من خلال مشاركته في مسلسلين درامين برمضان 2021، وهما مسلسل “لعبة نيوتن”، للفنانة منى ذكي ومحمد محمود وسيد رجب وعائشة ابن أحمد ودرات أحداثه حول حازم وهنا المتحابين يقرران إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

أما العمل الثاني فكان من خلال مسلسل “ضد الكسر” بطولة الفنانة نيللي كريم، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وتدور الأحداث حول نجمة وسائل التواصل الإجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.